EUA suspeitam de seqüestro de soldados no Iraque Dois soldados americanos parecem ter sido seqüestrados no Iraque, informam autoridades. Os homens e o jipe Humvee estavam estacionados em um posto de observação nas proximidades da cidade de Balad, ao norte de Bagdá, antes de serem declarados desaparecidos. Uma busca com helicópteros Apache logo teve início mas, segundo uma fonte do Pentágono, ?não há sinal deles ou do veículo?. O incidente ocorre em meio a uma ampliação dos ataques às forças de ocupação no Iraque. Nesta quinta-feira já foram informadas as mortes de um soldado americano e dois civis iraquianos, e novas baixas ocorrem quase que diariamente. A região de Balad, 56 km ao norte de Bagdá, é problemática. Há duas semanas, o Comando Central americano informou que um grupo organizado havia emboscado dois tanques em patrulha pela área. Os militares americanos consideraram a emboscada incomum, pelo número de agressores e pela coordenação do ataque.