EUA suspeitam que avião desaparecido voou por horas

As conclusões foram tiradas após o download automático de dados que são enviados dos motores do Boeing 777 para as operações em terra, que constitui um programa de rotina de manutenção e monitoramento. O sistema é fornecido pela Rolls-Royce, e periodicamente envia informações sobre a saúde do motor, as operações e o movimento do avião. Os dados ainda estão sendo analisados para determinar a rota após o desligamento dos transponders. A Rollys-Royce não foi encontrada imediatamente para comentar o assunto.

Um voo de cinco horas significa que o Boeing 777 pode ter continuado a voar por uma distância adicional de 2.200 milhas náuticas, alcançando locais como o Oceano Índico, a fronteira do Paquistão ou até mesmo o Mar Arábico, levando em consideração a velocidade de cruzeiro.

Isso levanta uma série de novas questões e possibilidades sobre o que aconteceu com a aeronave no último fim de semana. O avião, que transportava 239 pessoas, sendo mais de 150 chineses, partiu de Kuala Lumpur e tinha Pequim como destino.

Segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, oficiais da equipe de combate ao terrorismo dos EUA trabalham com a possibilidade de que o piloto ou outra pessoa pode ter desviado o avião para uma localização desconhecida após intencionalmente desligar o transponder para evitar ser detectado pelos radares.

Até o momento, a posição oficial de funcionários da segurança nacional dos EUA é de que não há nada específico que aponte para uma atividade terrorista, mas a hipótese não foi descartada.

A grande incerteza sobre o destino do avião, e por que ele continuou a voar por tanto tempo com os transponders desligados, tem levantado teorias entre os investigadores de que a aeronave foi desviada por um motivo ainda desconhecido das autoridades norte-americanas. Algumas dessas teorias foram desenhadas por funcionários de várias agências do governo, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

Em uma reunião, segundo essa fonte, os funcionários da segurança nacional foram informados que os investidores perseguem ativamente a noção de que o avião foi desviado "com a intenção de utilizá-lo depois para outro motivo". Fonte: Dow Jones Newswires.