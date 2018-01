EUA suspendem ajuda a Sérvia e Montenegro O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, suspendeu uma ajuda de US$ 25 milhões ao governo de Sérvia e Montenegro, pelo fato de Belgrado não ter enviado suspeitos de crimes de guerra e outras atrocidades ao Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII), em Haia, Holanda. A assistência americana a Sérvia e Montenegro está condicionada à cooperação do país com o tribunal. Sérvia e Montenegro é o novo nome do que restou do desmembramento da antiga Iugoslávia. Adam Ereli, porta-voz do Departamento de Estado, fez o anúncio menos de 12 horas antes do fim do prazo. Para que a assistência continuasse, o governo americano teria de certificar a cooperação. Ereli disse que estavam previstos cerca de US$ 100 milhões em ajuda a Sérvia e Montenegro durante o atual ano fiscal. Desse montante, US$ 43 milhões já haviam sido repassados. O corte não afetará a verba destinada a ajuda humanitária, fundos para a promoção da democracia e o dinheiro repassado à administração do Kosovo.