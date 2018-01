EUA suspendem alerta sobre viagens à Venezuela O Departamento de Estado suspendeu nesta quinta-feira um alerta que pedia aos americanos que não viajassem para a Venezuela e disse que agora poderiam fazê-lo, mas tomando precauções contra a delinqüência. "Os viajantes devem saber que há um aumento de incidentes de roubo à chegada dos passageiros dentro do terminal aéreo e na área de estacionamento do aeroporto", disse o Departamento de Estado em um novo anúncio. A medida foi adotada em substituição ao alerta emitido em 16 de abril, dois dias após o presidente Chávez retomar o poder pondo fim ao golpe de Estado do dia 12 do mesmo mês. O novo anúncio significa que existe "uma melhora" na situação política e de segurança do país. Com isto, termina também a exigência de "partida autorizada" feita ao pessoal da embaixada americana para sair de Caracas; e, se a situação continuar no rumo atual, o novo anúncio pode expirar em 15 de agosto. A nova versão indica que, após a tentativa de destituição de Chávez, a situação política "permanece fluida", e que há uma "crescente tendência para tomar os cidadãos americanos como objeto de ameaças ou perseguição" na Venezuela. O Departamento de Estado disse que os viajantes deverão evitar envolver-se em manifestações populares e adotar as "precauções apropriadas" para se protegerem dos ladrões, particularmente dos que operam no aeroporto de Caracas. "As manifestações e bloqueios de ruas e estradas podem ocorrer a qualquer momento", disse em um comunicado. Como ainda há ameaças de seqüestro perto da fronteira venezuelano-colombiano, o Departamento de Estado aconselhou os viajantes a não viajarem para esta zona, nem chegarem a qualquer ponto que não esteja a menos de 80 km de distância da linha fronteiriça. Desaconselhou também, de forma específica, as viagens ao estado do Amazonas.