EUA suspendem conversações sobre segurança com a Coréia do Norte O Departamento de Estado dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira, dia 02, ter retirado a proposta para retomar, na próxima semana, as conversações sobre segurança com a Coréia do Norte, porque Pyongyang não respondeu à oferta dentro do prazo. Além disso, o porta-voz Richard Boucher afirmou que o confronto mortal entre dois navios das duas Coréias no sábado havia criado uma "atmosfera inaceitável" para as conversações. Os Estados Unidos e a Coréia do Norte não têm tido discussões sérias desde o final da administração Clinton e o anúncio desta terça-feira significa mais um adiamento nas conversações. Funcionários dos EUA haviam esperado usar as conversações para procurar refrear o desenvolvimento e a exportação, por parte da Coréia do Norte, de mísseis de longo alcance, e para reduzir a grande força de soldados que fica de prontidão perto da fronteira com a Coréia do Sul.