EUA suspendem missão no Camboja por três dias A missão norte-americana no Camboja suspenderá suas atividades a partir de amanhã, durante três dias, respeitando esquema de segurança programado por causa do aniversário de um ano do atentado nos EUA. Um recepção que estava marcada para amanhã à noite, para receber dois novos diplomatas, foi cancelada. O porta-voz de relações exteriores da missão, Alex Arvizu, não revelou detalhes sobre as preocupações que levaram à decisão nem sobre eventual ameaça. "Não posso fazer qualquer afirmação, mas acreditamos ser prudente tomar medidas amplas de precaução".