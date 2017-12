EUA suspendem proibição de levar laptops em voos da cia aérea Etihad

WASHINGTON - O governo americano autorizou novamente os computadores portáteis nos voos da companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos Etihad com destino aos Estados Unidos, anunciou neste domingo, 2, a administração americana.

A Etihad Airways é a primeira companhia aérea que se beneficia da suspensão da proibição estabelecida em 21 de março pelas autoridades americanas para os voos provenientes de dez aeroportos de oito países árabes e da Turquia.

A proibição abrangia todos os computadores portáteis, tablets e aparelhos eletrônicos de tamanho superior a um telefone celular. Havia sido justificada com base em ameaças de atentados com aparelhos eletrônicos com explosivos.

A proibição foi retirada para todos os voos da Etihad que partem de Abu Dhabi, indicou neste domingo David Lapan, porta-voz do Departamento de Segurança Interior. A decisão foi tomada após a companhia e o aeroporto aplicarem as medidas de segurança adicionais exigidas pelos EUA no dia 28 de junho, explicou.

Na semana passada, Washington determinou novas medidas de segurança para todos os voos com destino aos EUA, independentemente do país de origem. Essas medidas são confidenciais, mas incluem controles reforçados sobre passageiros e verificações adicionais de aparelhos eletrônicos. /AFP