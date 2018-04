EUA suspendem voos que retiravam feridos do Haiti Os militares dos Estados Unidos suspenderam os voos para retirar haitianos feridos pelo terremoto do dia 12, após divergências sobre os custos da operação, informou o jornal The New York Times neste sábado. Mais de um milhão de pessoas ficaram desabrigadas em razão do forte tremor que atingiu o país.