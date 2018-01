EUA também negam captura de Bin Laden Autoridades dos Estados Unidos e do Paquistão negaram a veracidade da informação divulgada pela rádio estatal do Irã, de que Osama bin Laden já estaria sob custódia paquistanesa ?há tempos?. A alegação surge num momento em que forças do Paquistão vasculham a região de fronteira com o Afeganistão em busca de esconderijos de terroristas. Anteriormente haviam sido divulgadas informações de que militares acreditam conhecer a área em que Bin Laden se refugiou e que a localidade está cercada, mas as autoridades paquistanesas negam saber especificamente onde o líder da Al-Qaeda se encontra. Larry Di Rita, principal porta-voz do Pentágono e que esteve com o secretário de Defesa Donald Rumsfeld no Afeganistão nesta semana, também negou o informe iraniano. ?Não há motivo para pensar que seja verdade?, disse ele.