EUA têm 45% do gasto militar mundial Se aprovado pelo Congresso, o orçamento de US$ 664 bilhões proposto para toda a área de Defesa dos Estados Unidos para 2010 reforçará a condição do país de líder absoluto em gastos militares no mundo. O último levantamento feito pelo Instituto Estocolmo de Pesquisa Sobre Paz Internacional, mostra que, em 2007 - ainda antes do aumento de 4% proposto pelo presidente Barack Obama - os americanos já respondiam por 45% de todo o gasto militar mundial. No segundo lugar, Grã-Bretanha e China apareciam empatados, com uma fatia de apenas 5% do gasto mundial com Defesa. Mas, desde 2003, o valor destinado pelos EUA à área militar tem correspondido a apenas 4% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O porcentual é baixo se comparado a Omã, onde 12% do PIB é gasto com Defesa, ou a Israel e à Arábia Saudita, onde a cifra alcança 8%. O Brasil foi o 12.º país que mais gastou com Defesa em 2007 - foram mais de US$ 15 bilhões, ou 1,5% de seu PIB.