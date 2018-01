EUA têm amostra do DNA de Saddam Hussein As forças americanas dispõem de uma ferramenta importante para descobrir o misterioso paradeiro de Saddam Hussein: uma amostra de seu DNA. O comandante das forças americanas no Iraque, general Tommy Franks, disse que o material genético do ditador iraquiano será comparado com amostras retiradas de cadáveres encontrados em locais atacados com bombas e mísseis. "Especialistas com as ferramentas forenses apropriadas estão realizando testes em locais onde acreditamos tenham morrido dirigentes iraquianos", disse Franks à rede de televisão CNN. O general disse também que suas forças possuíam amostras de DNA de outros dirigentes iraquianos, sem, no entanto, esclarecer como elas foram obtidas. É possível obter o DNA de diversas fontes, como da saliva em selo postal. Veja o especial :