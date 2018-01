EUA têm eleições hoje Os norte-americanos vão às urnas nesta terça-feira para eleger os governadores de 36 dos 50 Estados, os 435 novos membros da Câmara dos Representantes (deputados federais) e 34 dos 100 senadores. Atualmente, o Partido Republicano, do presidente George W. Bush, tem 223 deputados e o Partido Democrata tem 208; um deputado é independente e há três cadeiras vagas, todas elas anteriormente ocupadas por democratas. Dos 36 governos estaduais em disputa, 23 estão sob controle dos republicanos, 11 dos democratas e 2 de independentes (Minnesota e Maine). No Senado, republicanos e democratas têm 49 cadeiras cada e há um senador independente; a cadeira restante do Senado ficou vaga no dia 25 de outubro, quando o senador democrata Paul Wellstone morreu em um acidente aéreo.