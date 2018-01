EUA têm êxito em lançamento de míssil intercontinental A Força Aérea dos Estados Unidos lançou com êxito um míssil balístico intercontinental em um teste na madrugada desta quinta-feira. O míssil Minuteman 3 foi lançado às 3h14, na Califórnia, e viajou cerca de 6,7 mil quilômetros até atingir seu alvo em um ponto oceânico na região das Ilhas Marshall. O lançamento foi atrasado um dia por causa de uma queda de energia em um radar de monitoramento. O objetivo da operação foi verificar a eficiência do sistema de defesa do país, depois dos testes com mísseis realizados no início do mês pela Coréia do Norte.