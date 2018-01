EUA têm papel importante para ONU no Iraque, diz Annan O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, disse hoje que o Conselho de Governo iraquiano e a coalizão liderada pelos Estados Unidos querem que a organização mundial desempenhe um papel importante na passagem do poder no Iraque. No entanto, Annan afirmou que o retorno do pessoal da ONU ao Iraque ainda está condicionado às condições de segurança no país árabe. Annan é um forte defensor de uma transmissão rápida do poder aos iraquianos como forma de estabilizar o país. Hoje, o secretário-geral afirmou estar otimista com a decisão da administração Bush de acelerar o processo e estabelecer um governo provisório até julho do próximo ano.