EUA tem plano para ataque maciço contra o Iraque O desenho de um plano militar americano considera ataques aéreo, terrestre e marítimo contra o Iraque, partindo de três direções - norte, sul e oeste -, no marco de uma campanha para derrubar o presidente Saddam Hussein, afirma hoje o jornal The New York Times, citando fontes não identificadas. De acordo com o diário, o plano prevê que dezenas de milhares de fuzileiros e soldados invadam o Iraque, provavelmente partindo do Kuwait. Centenas de aviões militares baseados em muitos países, entre eles Turquia e Catar, lançariam um maciço ataque aéreo contra milhares de alvos. Ainda segundo o jornal, forças especiais ou agentes da CIA atacariam depósitos ou laboratórios que armazenem eu produzem as supostas armas de destruição em massa iraquianas. As fontes afirmaram que se trata de um projeto e que nenhum dos países citados no documento como possíveis bases de ataques foi consultado formalmente. O Times sublinha também que nada ainda faz supor que um ataque contra o Iraque é iminente.