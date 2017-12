EUA tem seu 1º senador de origem latina em 25 anos O democrata Ken Salazar derrotou ontem o magnata da indústria cervejeira, Pete Coors, no Colorado, garantindo que pela primeira vez em mais de um quarto de século haverá um membro de origem hispânica no Senado dos Estados Unidos. Até hoje, o país teve apenas três senadores de origem latina, e nenhum desde 1977. O Senado terá também seu terceiro legislador negro em mais de 100 anos, com a vitória do democrata Barack Obama, em Illinois.