EUA temem ataque terrorista antes das eleições O governo dos Estados Unidos teme a possibilidade de que terroristas ataquem antes das eleições presidenciais de novembro, alertou neste domingo a conselheira de segurança nacional da Casa Branca, Condoleezza Rice. De acordo com ela, grupos extremistas poderiam estar em busca de formas de influenciar no resultado eleitoral, "como fizeram na Espanha". "Eu penso que nós temos de levar a sério a possibilidade de os terroristas terem aprendido a lição errada com o que aconteceu na Espanha", disse em entrevista à TV. "Estamos trabalhando ativamente com essa possibilidade e queremos ter certeza de que estamos respondendo adequadamente" à ameaça. O ex-primeiro-ministro espanhol José María Aznar disse ter alertado ao presidente dos EUA, George W. Bush, que acredita na possibilidade de que terroristas tentem influenciar o resultado das eleições norte-americanas.