EUA temem ataque terrorista no Kuwait Um comunicado do Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou ter informações de que grupos terroristas preparam um ataque no Kuwait, mas não revelou mais detalhes sobre o possível atentado. O comunicado aconselhou cidadãos americanos residentes no Kuwait - país que faz fronteira com o Iraque e a Arábia Saudita - a evitar zonas consideradas perigosas e a denunciar "qualquer atividade suspeita" às autoridades do Kuwait ou à embaixada dos EUA. O Kuwait é um dos principais aliados dos Estados Unidos na região.