EUA temem ataques terroristas de Bin Laden O governo norte-americano teme ataques terroristas em seu país ou contra seus cidadãos no exterior como reflexo da condenação, nesta terça-feira, de quatro extremistas ligados ao milionário saudita Osama Bin Laden em um tribunal federal. "Correm o risco de serem alvos de Laden", advertiu nesta quarta-feira o Departamento de Estado norte-americano aos cidadãos de seu país residentes no estrangeiro. Também o estado de alerta no país contra o terrorismo permanece em um nível alto. A preocupação em Washington foi gerada pela condenação de quatro terroristas pelos atentados contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, em 1998. De acordo com um dos sentenciados, o argelino Ahmed Ressan, as células de Bin Laden estão perfeitamente capacitadas para organizar "tragédias em grande estilo".