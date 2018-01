EUA temem investigação sobre funcionários de ONG Com dois norte-americanos em uma prisão do Afeganistão acusados de pregar o cristianismo, a embaixada dos Estados Unidos no Paquistão demonstrou hoje preocupação com a extensão das investigações realizadas pelo Taleban sobre proselitismo por parte de funcionários de grupos de ajuda. Na capital afegã de Cabul, Mohammed Wali, o ministro Taleban para a promoção da virtude e prevenção do vício, afirmou apenas que os funcionários estrangeiros serão questionados por três ministros do partido. Entre a lista de agências que serão investigadas está a ONU. Há uma semana, a milícia islâmica Taleban deteve 24 funcionários da organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, incluindo oito estrangeiros - dois norte-americano, quatro alemães e dois australianos. Todos foram acusados de proselitismo. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Taleban, Wakil Ahmed Muttawakil, afirmou que a milícia islâmica teme uma conspiração por parte de agências de ajuda ocidentais, incluindo o Programa Mundial de Alimentação da ONU, para converter os afegãos islâmicos ao cristianismo. "Estamos um pouco surpresos com o temor do senhor Muttawakil", afirmou hoje o porta-voz da embaixada dos EUA no Paquistão, John Kincannon. "Vamos continuar pressionando para termos acesso aos detidos", concluiu. Até agora, o governo Taleban não permitiu que ninguém visitasse os funcionários presos. A ONG é administrada pelo grupo de caridade alemão Vision for Asia. No Afeganistão dos talebans, um julgamento por proselitismo pode terminar com a pena de morte.