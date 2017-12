EUA temem novo fracasso na ONU sobre o Iraque Os Estados Unidos estudam não levar à votação no Conselho de Segurança da ONU uma resolução sobre o Iraque, em meio a crescentes dúvidas sobre se a medida iria levar outros países a enviar tropas e verbas adicionais para reconstruir o país. A Casa Branca afirmou que ainda acredita que a resolução pode ser aprovada, mas autoridades americanas na ONU dizem que a medida estava sendo reavaliada. As autoridades frisaram que não haverá uma mudança significativa na posição dos EUA, que se opõem a uma rápida transferência de autoridade para os iraquianos. A revisão ocorre depois do anúncio feito na semana passada pelo secretário-geral Kofi Annan, praticamente descartando qualquer papel político para a ONU no Iraque enquanto os EUA e a Grã-Bretanha continuem sendo potências de ocupação. A declaração pegou de surpresa os americanos, e criou preocupação entre alguns membros do Conselho de Segurança sobre o rumo que tomaria a proposta dos EUA. Washington esperava aprovar a nova resolução antes de uma conferência de doadores de recursos para o Iraque em Madri, Espanha, que começa em 23 de outubro. A Casa Branca indicou que não descartou a idéia. Mas Richard Grenell, porta-voz do embaixador americano na ONU, John Negroponte, disse que a resolução estava sendo reavaliada.