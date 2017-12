EUA temem possível atentado terrorista na China Os Estados Unidos estão em alerta para uma possível ameaça terrorista contra seus interesses na China, sobretudo em três das maiores cidades do país, Pequim, Xangai e Cantão, informou neste sábado a embaixada americana. "Não estamos pedindo a nossos cidadãos que abandonem o país ou que não viajem, mas apenas que sejam mais cautelosos", disse a porta-voz da missão diplomática, Sheila Paskman. Ela explicou que, sempre que surge alguma informação que afete os cidadãos americanos eles são avisados. O alerta, divulgado na noite de sexta-feira no site da embaixada, diz que "a ameaça poderia também existir em lugares onde os americanos costumam se reunir, como clubes, restaurantes, templos, escolas e áreas de lazer ao ar livre". Por isso, recomenda aos americanos na China que permaneçam em alerta para possíveis ameaças. Quem tinha a intenção de ir ao país deve consultar o Departamento de Estado. Em novembro, a embaixada divulgou dois alertas semelhantes sobre possíveis atentados terroristas a instalações governamentais americanas na cidade de Cantão. Hotéis de quatro e cinco estrelas chineses também seriam alvos em potencial. A ameaça terrorista é algo muito raro na China, em comparação com os países ocidentais e nações asiáticas como Cingapura, Filipinas, Tailândia e Indonésia.