EUA temem que terror ataque para influir nas eleições Os terroristas talvez tentem realizar atentados para influir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos este ano, disse hoje o diretor do FBI, Robert Mueller. Em uma entrevista à Associated Press, Mueller afirmou ainda que os extremistas islâmicos mudaram de tática e se concentram, agora, em recrutar simpatizantes locais, que despertam menos suspeitas que os estrangeiros. Os atentados mortíferos de 11 de março contra vários trens, em Madri, que influíram na derrota do Partido Popular, aliado dos EUA, poderiam encorajar a Al-Qaeda ou outras organizações extremistas a atacar os Estados Unidos durante as convenções partidárias, no meio do ano, em Nova York e Boston, ele disse. "Diante do que aconteceu em Madri, devemos nos preocupar com a possibilidade de terroristas tentarem influenciar as eleições através de uma ação", disse. As convenções americanas terão um intervalo de tempo ocupado pelas Olimpíadas de verão, em Atenas, outro lugar que poderia atrair terroristas. Os EUA temem que as medidas de segurança em Atenas sejam insuficientes para proteger atletas e espectadores. "Soubemos que, entre hoje e as eleições de novembro, há um lapso em que os terroristas podem tentar agir, aqui ou no exterior", disse Mueller. O FBI e outros organismos policiais americanos estão ajudando as autoridades gregas a identificar e corrigir possíveis falhas de segurança. Em referência às novas técnicas de recrutamento da Al-Qaeda, Mueler lembrou que os atacantes suicidas que participaram dos atentados de maio, na cidade marroquina de Casablanca, eram extremistas locais e sugeriu que esforços semelhantes estão sendo realizados agora nos Estados Unidos. Mueller elogiu também a cooperação da Arábia Saudita e Paquistão com os EUA. Desde os atentados de 12 de maio, em Riad, as autoridades sauditas se empenharam em destruir cuidadosamente as células da Al-Qaeda e descobriram enormes quantidades de armas e explosivos. "A Arábia Saudita passou a ser um lugar muito inóspito para a Al-Qaeda", afirmou Mueller. "Nem sempre foi assim."