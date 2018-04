EUA: tempestade mata dez pessoas no sul do Illinois Autoridades locais disseram que dez pessoas foram mortas na pequena cidade de Harrisburg, no Estado do Illinois, após fortes tempestades atingirem o Meio Oeste dos Estados Unidos. Uma porta-voz da agência de gestão de emergências disse que a informação sobre o número de mortos foi dada pelo médico legista de Harrisburg. A tempestade atingiu a cidade ao redor das 5h da madrugada desta quarta-feira e provocou amplos prejuízos.