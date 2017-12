EUA tentam acertar esconderijo de Bin Laden Caças dos EUA continuaram bombardeando a cidade de Kandahar, último reduto da milícia islâmica Taleban no Afeganistão. Além disso, jatos americanos dispararam contra esconderijos do grupo terrorista Al-Qaeda nas montanhas do país. Forças anti-Taleban também estão se aproximando do norte, sul e leste de Kandahar. Em Tora Bora, perto de Jalalabad, aviões B-52 lançaram bombas com mais de 200 quilos sobre um complexo de túneis e cavernas, que fizeram surgir colunas de fumaca na região das montanhas. Acredita-se que Osama bin Laden e os árabes, chechenos e paquistaneses que fazem parte da Al-Qaeda estejam escondidos nessas montanhas. Outras forças anti-Taleban entraram em confronto e estão atacando os soldados da Al-Qaeda com morteiros e tanques. Do Pentágono, em Washington, o porta-voz John Stufflebeem disse que forças americanas estão na área ajudando a direcionar os ataques aéreos e coletando informações. Ele disse que combatentes afegãos já entraram em algumas cavernas procurando por Bin Laden e outros membros da Al-Qaeda. Leia o especial