EUA tentam acordo para baratear remédio contra antraz A farmacêutica alemã Bayer está perto de chegar a um acordo com o governo dos Estados Unidos para vender o Cipro, o remédio que combate o antraz, a um preço reduzido. A informação é do Wall Street Journal. Na semana passada, o secretário de serviços de saúde norte-americano, Tommy Thompson, ameaçou quebrar a patente da empresa se a Bayer não reduzisse o preço do medicamento. A empresa já disse que aceitaria vender cada pílula do Cipro por US$ 1. Atualmente, o governo norte-americano paga US$ 1,83 pela pílula de 500 miligramas do medicamento. A patente da Bayer para o Cipro termina em 2003. Leia o especial