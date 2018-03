EUA tentam aumentar laços militares com a China

Donilon disse ao general Fan Changlong, da China, nesta terça-feira que os dois lados devem aumentar a cooperação em atividades militares não tradicionais, tais como manutenção de paz, socorro em desastres e combate a pirataria.

O assessor se reuniu com Xi e outros líderes chineses ao longo de dois dias em Pequim para se preparar para a cúpula de 7 e 8 de junho, o primeiro encontro pessoal entre os líderes desde a reeleição de Obama e a promoção de Xi para chefe do Partido Comunista. As informações são da Associated Press.