EUA tentam evitar que xiitas ocupem vazio de poder Os Estados Unidos, cujo representante para o Iraque, o general da reserva Jay Garner, chegou nesta segunda-feira a Bagdá, tentam evitar que o país se transforme num Estado islâmico controlado pela sharia, uma das possíveis conseqüências do caos pós-Saddam e a pior hipótese considerada pelos americanos. Garner, o chefe do regime provisório no Iraque, tentou deixar claro nesta segunda que é ele quem manda no país. Barbara Bodine, uma de seus vice, desqualificou imediatamente o "prefeito" da cidade, Mohammad Mohsen al-Zubaidi, integrante do Congresso Nacional Iraquiano (CNI) - principal grupo opositor no exílio do regime deposto - que na semana passada apareceu em Bagdá afirmando ter sido nomeado por um conselho de dignatários e intelectuais sunitas, xiitas e cristãos.