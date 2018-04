EUA tentarão libertar jornalistas condenadas na Coreia do Norte

O governo americano assegurou nesta segunda-feira, 8, que tentará por todos os meios conseguir a libertação das duas jornalistas americanas condenadas a 12 anos de trabalhos forçados por entrar ilegalmente na Coreia do Norte. "Estamos comprometidos a assegurar sua libertação por todos os canais possíveis", assegurou o porta-voz do Departamento de Estado, Ian Kelly, em comunicado.

O máximo tribunal da Coreia do Norte julgou sob acusação de "atos hostis" e "entrada ilegal" no território as duas comunicadoras, que foram condenadas a 12 anos de trabalhos forçados. Kelly disse que o governo americano está "profundamente preocupado" e está tentando confirmar com as autoridades da Coreia do Norte a informação que antecipou a agência estatal norte-coreana KCNA, após quatro dias de julgamento a portas fechadas.

Lee e Ling foram presas em março, depois de supostamente entrar na Coreia do Norte cruzando a fronteira chinesa. O julgamento foi realizado em um momento de crescente tensão por causa do programa nuclear da Coreia do Norte. "O julgamento confirmou o crime grave que elas (as repórteres) cometeram contra a nação coreana e a entrada ilegal no país (...) elas foram condenadas, cada uma, a 12 anos de recuperação através do trabalho", disse a agência de notícias estatal KCNA.

"Vimos as notícias de imprensa sobre o veredicto e estamos trabalhando para confirmá-los com as autoridades norte-coreanas", explicou Kelly, que transmitiu o apoio do governo americano às famílias de Euna Lee e Laura Ling. "Nossos pensamentos estão com as famílias das duas jornalistas detidas nestes momentos difíceis", disse Kelly.

As jornalistas foram presas quando reportavam sobre o tráfico de mulheres. Não está claro se elas foram levadas para a Coreia do Norte ou capturadas por guardas que cruzaram a fronteira da China. Não foi permitido que observadores estrangeiros estivessem presentes na audiência judicial em Pyongyang. Com o veredicto, as jornalistas podem passar anos em um dos campos de prisioneiros norte-coreanos, onde as condições de vida seriam extremamente duras, disse a BBC.

Algumas fontes sugerem que as mulheres foram detidas em solo chinês, mas a mídia estatal norte-coreana disse que elas tinham entrado ilegalmente na Coreia do Norte. Há temores de que as jornalistas americanas serão usadas agora como "trunfos" pelo líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il, em seus esforços para conseguir concessões de Washington. As famílias de Lee e Ling apelaram por clemência e pediram a Pyongyang e Washington para não associar o caso ao atual impasse diplomático entre os dois países.

Texto atualizado às 7h46.