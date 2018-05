EUA tentarão processar Assange por conspiração

Essa versão teria como base um depoimento de Manning e as mensagens trocadas por ele com o ex-hacker Adrian Lamo, hoje em poder do FBI. Em princípio, Assange poderá ser processado por conspiração com base na Lei de Espionagem, de 1917, e também responder por violação da Lei de Fraude e Abuso em Informática, de 1986. Se a operação for bem-sucedida, os EUA poderão pedir sua extradição à Grã-Bretanha, onde a Justiça libertou ontem o fundador do WikiLeaks sob fiança. Assange ficará sob liberdade vigiada enquanto a Justiça britânica avalia um pedido de extradição da Suécia, onde ele é acusado de ter abusado sexualmente de duas mulheres.

Segundo o jornal The New York Times, o esforço do Departamento de Justiça será provar que Assange não foi apenas um receptor passivo da documentação vazada pelo site. Um dos materiais em poder dos procuradores traz a transcrição de uma conversa online de Manning, na qual ele teria afirmado manter comunicação direta com Assange por meio de um serviço de conferência criptografado. Manning teria declarado ainda contar com acesso ao servidor do WikiLeaks para despachar os arquivos com a documentação do Pentágono e da diplomacia americana.

Até o momento, Manning é o principal suspeito dos quatro vazamentos de material secreto do governo americano. Mas, no caso da liberação dos 92 mil documentos sobre a Guerra do Afeganistão, em julho, o Pentágono acredita haver outros envolvidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.