EUA terão conselheiro para Golfo Pérsico A secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, indicou Dennis Ross, ex-negociador do presidente democrata Bill Clinton (1993-2001) no Oriente Médio, como seu conselheiro especial para o Sudeste Asiático e Golfo Pérsico - região que abrange o Irã. Ross fornecerá a Hillary "análises estratégicas e perspectivas sobre essas regiões e também atuará para assegurar uma efetiva política de integração por toda a área", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Robert Wood. "O Golfo Pérsico e o Sudeste Asiático estão em uma área onde os EUA travam duas guerras e enfrentam os desafios do combate ao terrorismo, da proliferação nuclear, do acesso à energia, do desenvolvimento econômico e do reforço da democracia no Estado de direito", dizia comunicado do Departamento de Estado. As informações são da Associated Press.