EUA terão defesa antimíssil em aviões comerciais Um comitê da Câmara dos Deputados dos EUA aprovou projeto que pretende fazer frente à ameaça de mísseis antiaéreos portáteis contra vôos comerciais. O governo de Israel já está instalando dispositivos antimíssil em seus aviões de carreira. O projeto exige que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) acelere a aprovação para os sistemas de defesa, e encoraja o governo Bush a continuar com seus esforços para reduzir o número desses mísseis no mundo. A lei exigirá que o Departamento de Segurança Interna apresente, dentro de um ano, seus planos para defender aeroportos e aeronaves de ataques com mísseis que podem ser disparados por uma só pessoa, a partir do ombro.