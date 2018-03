EUA terão inspetores em portos de países islâmicos O secretário de Segurança Interna dos EUA, Tom Ridge, anunciou medidas para expandir um programa de trabalho conjunto entre funcionários americanos e autoridades portuárias de outros países. Ridge informou que o governo Bush decidiu colocar equipes de inspetores em grandes portos, principalmente de países muçulmanos como Turquia, Malásia e Dubai, para evitar que terroristas usem contêineres de carga para contrabandear armas químicas, biológicas e nucleares. Representando a segunda fase de um programa governamental que começou depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, Ridge anunciou que os inspetores serão equipados com monitores de radiação, detectores químicos e outros equipamentos para inspecionar contêineres metálicos de alto risco antes de serem colocados em navios com destino aos Estados Unidos. A primeira fase se concentrou em 20 grandes portos da Europa e Ásia, nenhum deles em países com populações predominantemente muçulmanas. Entre outras medidas, Ridge anunciou também a liberação de cerca de US$ 300 milhões para projetos de segurança em portos americanos, da Flórida ao Alasca, assim como novas iniciativas para expandir o uso de tecnologia de segurança.