EUA terão luto oficial por morte de Gerald Ford Os Estados Unidos ficarão de luto nacional na próxima terça-feira pela morte do ex-presidente Gerald Ford, segundo informações oficiais divulgadas nesta quinta-feira. Ford morreu na terça-feira passada, aos 93 anos, em sua residência na Califórnia. O dia de luto nacional foi ordenado pelo presidente George W. Bush a partir de seu rancho em Crawford (Texas), de onde pediu que todos os americanos prestem homenagens em suas igrejas pelo 38º presidente americano. Em uma ordem executiva separada, Bush opinou que nesse dia os organismos e departamentos do Governo permanecerão fechados, a exceção daqueles que são vitais para a segurança nacional. Ford receberá um funeral de Estado no próximo sábado e Bush viajará na segunda-feira para oferecer suas condolências e apresentar seus cumprimentos perante o caixão do ex-presidente, que será sepultado na quarta-feira em Michigan.