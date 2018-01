EUA terão menos tropas no Golfo, diz Pentágono Os Estados Unidos pretendem reduzir sua presença militar na região do Golfo Pérsico, agora que o regime de Saddam Hussein foi deposto, garantiu o secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld. O general Tommy Franks, comandante das forças dos Estados Unidos na região, decidiu pelo desmantelamento de um centro de operações aéreas americanas na Arábia Saudita, disseram fontes. As autoridades sauditas sentem-se incomodadas com a presença de soldados dos EUA em seu solo desde da Guerra do Golfo, em 1991, a ponto de tentar evitar a divulgação de notícias de que Washington comandou a guerra aérea contra o Iraque a partir da Base Príncipe Sultão. Rumsfeld passa pela região nesta semana para conversar com os aliados americanos antes de tomar suas decisões. Hoje, ele se reuniu com o líder do Catar, xeque Hamad bin Califa al-Thani, que permitiu o estabelecimento do quartel-general das forças americanas em seu território. A presença de milhares de soldados americanos na Arábia Saudita, onde localizam-se os dois locais mais importantes e sagrados dos islamismo, enfurece alguns fiéis dessa religião. Fontes ligadas ao Exército dos EUA disseram que Franks decidiu transferir o centro de operações aéreas para a Base de Al-Udeid, no Catar, recentemente reformada. O contingente militar americano na base também será reduzido, mas ainda não se sabe para quanto, disseram as fontes. Rumsfeld também deve encontrar-se esta semana com autoridades sauditas e disse hoje que o governo americano mantém um "relacionamento bom e próximo" com Riad. Em conversas privadas, ele teria comentado que os EUA não querem manter bases em países nos quais suas forças não são bem-vindas. Veja o especial :