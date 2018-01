EUA teriam como alvo bases de petróleo do Iraque O embaixador do Iraque na Índia, Salah Al-Mukhtar, alertou que uma possível ação militar dos Estados Unidos contra o seu país teria como alvo a infra-estrutura de petróleo, o que provocaria ?uma grande interrupção" nas linhas de oferta da commodity. "Os EUA estão planejando atacar todas as principais instalações de infra-estrutura no Iraque, incluindo nossas refinarias, portos e oleodutos", disse Al-Mukhtar, citando o serviço de inteligência do Iraque como fonte da informação. Na ocorrência de um ataque, Al-Mukhtar destacou que o Iraque não tem intenção de interromper suas exportações de petróleo. "Mas se os EUA atacarem nossas instalações, temo que poderá ocorrer uma interrupção maior na oferta de petróleo cru do Iraque que pode levar a uma alta acentuada nos preços globais da commodity", alertou. Al-Mukhtar não vê uma ameaça imediata de ataque contra Iraque, uma vez que os EUA precisam de pelo menos dois meses para mobilizar suas forças na região. "Estamos preparados para confrontar qualquer tipo de ataque contra o Iraque, a ameaça dos americanos é real", disse. As informações são da Dow Jones.