EUA testam aviões de combate robotizados Dois jatos, desenvolvidos como um sistema de combate robótico, fizeram um vôo coordenado, sob a supervisão de um único operador humano. Esta foi a primeira vez que um feito assim foi realizado, segundo pesquisadores da Boeing. Os jatos X-45A decolaram com um intervalo de quatro minutos da Base da Força Aérea de Edwards, encontraram-se no ar, fizeram manobras conjuntas, desceram e desligaram-se. O trabalho do operador foi bastante reduzido pela capacidade dos jatos de voar um plano de missão conjunto por conta própria, segundo a Boeing. O operador humano é mais um gerente que um piloto, segundo o porta-voz da empresa, William Barksdale, que definiu o sistema como ?voe pelo mouse?. Usando uma tela de computador, o operador dá aos jatos a ordem de iniciar a missão e, a partir daí, acompanha o desempenho das máquinas. O humano também pode interferir se algo der errado, diz Barksdale.