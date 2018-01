EUA testam com êxito interceptação de míssil Os Estados Unidos realizaram nesta sexta-feira à noite com êxito um teste de interceptação e destruição de um míssil, como parte do programa do polêmico escudo antimísseis, anunciou, neste sábado, a porta-voz do Pentágono, Cheryl Irwin. A quinta prova, realizada em dezembro, também foi considerada um sucesso. As duas primeiras tentativas haviam fracassado. O teste de sexta-feira foi o mais complexo e teve um custo estimado de US$ 100 milhões. A interceptação ocorreu às 21h41 (23h41 em Brasília), informou a porta-voz. Um míssil intercontinental Minuteman II com uma falsa ogiva foi lançado da base Vandenberg da Força Aréa na Califórnia, e um foguete interceptador foi lançado 20 minutos depois da Ilha de Meck, Atol de Kwajalein, no Pacífico. O interceptador teve cerca de 10 minutos para localizar a falsa ogiva e destruí-la. A destruição foi um pouco mais complexa, pois a ogiva lançou três balões, e não um como no teste de dezembro, para confundir o interceptador. O polêmico projeto de escudo antimísseis considera interceptar no espaço um míssil balístico inimigo antes que atinja os EUA ou algum país aliado. O presidente americano, George W. Bush, insiste em levar adiante o projeto alegando que os EUA precisam contar com um poderoso sistema de defesa em caso de um ataque com mísseis de países que apóiam o terrorismo. Bush anunciou no final de 2001, com seis meses de antecedência, que os EUA pretendem retirar-se do Tratado Antimísseis Balísticos (ABM), assinado em 1972 com a Rússia, que proíbe o estabelecimento do sistema antimísseis, como deseja o governo republicano. Rússia, China e vários outros países criticaram a iniciativa, que também não teve uma boa recepção em alguns meios nos EUA. Desenhar, testar e construir um sistema de defesa antimísseis, com base em terra e no mar, poderia custar entre US$ 23 bilhões e US$ 64 bilhões até 2015, estimou o Escritório de Orçamento do Congresso no começo do ano. Alguns críticos do projeto nos EUA dizem que o programa é muito dispendioso e muito fácil de destruir com simples contramedidas ou com o lançamento de um grande número de mísseis. O vice-secretário de Defesa, Paul Wolfowitz, disse ao Congresso no mês passado que o Pentágono espera ter quatro protótipos dos foguetes antimísseis estacionados no Alasca em dois anos. Isso pode ocorrer antes da realização de testes operacionais, que usarão os cenários mais realistas. A Agência de Mísseis de Defesa espera realizar testes sobre o norte do Pacífico depois de 2004. A completa série de testes não estará terminada até 2006 ou 2007.