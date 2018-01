EUA testam com sucesso míssil antimíssil Um foguete lançado de um navio de guerra americano interceptou uma ogiva nuclear simulada, num bem-sucedido teste para o desenvolvimento, por parte dos EUA, de um escudo antimísseis, informou uma agência do Departamento de Defesa. A prova anterior, realizada em 18 de junho, havia falhado, mas outras quatro também tinham sido bem-sucedidas. O sistema de defesa em base marítima - que se integrará com o de terra, localizado no Alasca - começará a funcionar, em seus estágios iniciais, em setembro, e deve ser uma resposta à capacidade bélica da Coréia do Norte.