EUA testam hoje avião militar hipersônico

A aeronave foi projetada com o objetivo de permitir ao Pentágono executar bombardeios em qualquer parte do mundo em questão de poucos minutos.

De acordo com o jornal norte-americano Los Angeles Times, o avião X-51 WaveRider deverá atingir a velocidade Mach 6 depois que for solto por um bombardeiro B-52 na costa da Califórnia.

A velocidade do som, também chamada de Mach 1, é de pouco mais de 300 metros por segundo. A expectativa dos engenheiro da Força Aérea é de que a aeronave mantenha sua velocidade máxima, seis vezes superior à Mach 1, por cinco minutos. As informações são da Associated Press.