EUA testarão vacina contra Ebola em setembro

O governo dos EUA começará a testar uma vacina experimental contra o vírus Ebola em pessoas no início de setembro.

A decisão foi tomada em meio ao surto da doença na África, depois que pesquisadores viram resultados positivos em testes realizados em primatas, informou o USA Today.

A unidade de doenças infecciosas dos Institutos Nacionais de Saúde vem trabalhando com a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para colocar a vacina em avaliação o mais rápido possível.

Os resultados do estudo poderiam estar disponíveis no início do próximo ano, segundo o diretor da unidade de doenças infecciosas, Anthony Fauci. Fonte: Dow Jones Newswires.