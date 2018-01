EUA: teste de míssil iraniano é sinal de programa militar agressivo O lançamento bem sucedido de um do míssil iraniano de longo alcance não-detectável por radares demonstra um "programa militar ativo e agressivo" do Irã e preocupa o mundo, disse Departamento de Estado americano nesta sexta-feira. O anúncio feito por Teerã afirma que o alcance do míssil depende do peso de sua ogiva. O chefe da força aérea iraniana, Gen. Hossein Salami, informou que o míssil pode acertar vários alvos simultaneamente. O porta-voz o Departamento de Estado, Adam Ereli, disse que não tinha detalhes técnicos sobre os testes mas afirmou que eles "demonstram que o Irã possui um programa militar muito ativo e agressivo em curso". A descrição, inclui "esforços para desenvolver armas de destruição em massa". Segundo ele, a postura militar iraniana deve ser uma preocupação internacional.