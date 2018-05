EUA: tiroteio deixa policial morto e 6 feridos em Utah Um tiroteio entre policiais e um suposto traficante de drogas, em Ogden, no Estado de Utah (EUA) deixou um policial morto e seis pessoas feridas, dentre as quais cinco são policiais e o sexto é o suspeito, Matthew David Stewart. A polícia de Ogden disse em comunicado, nesta quinta-feira, que o tiroteio aconteceu na noite de quarta-feira, quando os policiais invadiram a casa do suspeito. A polícia disse que o policial Jared Francom foi morto pelo suspeito na ação. A polícia afirmou que Stewart permanece no hospital, sob vigilância da polícia.