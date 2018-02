EUA: tiroteio em Nova Orleans deixa 2 mortos e 5 feridos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um tiroteio em um bairro pobre de Nova Orleans deixou duas pessoas mortas e outras cinco feridas, incluindo uma criança de dois anos e outra de quatro, informou a polícia.

As crianças e outra vítima do bairro de Lower Ninth estavam em estado crítico depois do tiroteio na noite de domingo, e as outras duas pessoas estavam com o quadro de saúde estável, disse o porta-voz da polícia local, Frank Robertson. A autoridade, no entanto, não deu mais informações a respeito do caso, nem sequer o possível motivo do tiroteio.

Lower Ninth, um bairro predominantemente negro a menos de oito quilômetros da animada região do Bairro Francês, foi devastado durante a passagem do furacão Katrina em 2005. A região é uma das partes da cidade que mais tem demorado para se recuperar porque muitos dos proprietários de casas não podiam pagar seguros residenciais. Fonte: Associated Press.