EUA tomam aeroporto de Bagdá Segundo informaram fontes ligadas ao Comando Central das Forças norte-americanas no Iraque, tropas do país teriam assumido o controle completo do Aeroporto Internacional Saddam na madrugada desta sexta-feira, o que as deixou a apenas cerca de quinze quilômetros do centro da capital iraquiana. Este foi o primeiro ataque terrestre à cidade. O aeroporto, que inclui um complexo militar, é um dos principais objetivos dos fuzileiros navais e tropas de infantaria que deslocam-se para Bagdá vindos do sul do país. Sua captura possibilitará à Coalizão anglo-americana transportar tropas, equipamentos e suprimentos por via aérea até a capital do Iraque. Militares dos EUA informaram que cerca de 320 soldados iraquianos foram mortos na batalha pelo controle do aeroporto. A rede de notícias CNN divulgou que este número ultrapassou os 400 soldados. Até o momento, não há informações sobre baixas no Exército dos EUA durante a batalha. Pelo primeiro dia desde o início da campanha militar, em 20 de março último, a cidade de Bagdá ficou escura e em silêncio, sem que os alto-falantes transmitissem as orações para os muçulmanos. A causa do blecaute ainda é desconhecida. Os Estados Unidos, porém, afirmam não ter atingido instalações de energia iraquianas. Veja o especial :