EUA tomam controle do navio petroleiro que deixou porto líbio

TRÍPOLI - Uma equipe de Seals, comando de elite da Marinha americana, abordou e tomou o controle do petroleiro norte-coreano Morning Glory em águas próximas ao Chipre no domingo 16, anunciou o Pentágono nesta segunda-feira, 17. O navio, que há duas semanas é o pivô de uma disputa entre o governo da Líbia e dissidentes que tomaram o porto de Ras Lanuf, foi abastecido ilegalmente e partiu do local.

Rebeldes federalistas líbios, que exigem autonomia regional e uma parte da renda do petróleo, conseguiram carregar petróleo no navio, que escapou da Marinha da Líbia, constrangendo o governo de Trípoli.

O impasse sobre o controle do petróleo no país membro da Opep ilustra o quão frágil a estabilidade da Líbia permanece desde a guerra civil apoiada pela Otan, que levou à queda do líder Muamar Kadafi há quase três anos. Com seu exército ainda em formação, um governo fraco tem sido incapaz de impor sua vontade às milícias anti-Kadafi que agora usam força militar para fazer exigências ao Estado, muitas vezes tendo o vital setor de petróleo como alvo.

A apreensão do navio-tanque pelas forças americanas tenta impedir tentativas de venda de petróleo pelos rebeldes, que em agosto assumiram o controle de três terminais de exportação - responsáveis anteriormente por 700 mil barris por dia de exportações. "O petróleo é a artéria da economia. O governo não vai permitir que brinquem com os bens e recursos do povo líbio", disse o governo líbio, em um comunicado.

Ninguém ficou ferido no ataque, aprovado pelo presidente americano, Barack Obama, e solicitado pelos governos líbio e cipriota, informou o assessor de imprensa do Pentágono John Kirby. "The Morning Glory está transportando uma carga de petróleo de propriedade da Companhia Nacional de Petróleo do governo da Líbia. O navio e sua carga foram ilicitamente obtidos" a partir do porto líbio de Es Sider, informou o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores cipriota disse que o navio já estava em direção ao oeste do Mediterrâneo com uma escolta militar dos EUA. Ele estava parado a 29 quilômetros ao sudoeste de Chipre quando a operação ocorreu por volta da meia-noite (horário local).

The Morning Glory tinha bandeira norte-coreana, mas o governo de Pyongyang disse na quinta-feira 13 ter notificado a Líbia e as autoridades marítimas de que havia cortado todos os laços com o navio por causa da carga de contrabando. Não houve reação imediata dos rebeldes, sediados no leste da Líbia.

Abb-Rabbo al-Barassi, auto-declarado primeiro-ministro do movimento rebelde, disse no sábado que seu grupo estava pronto para negociar o fim do bloqueio ao porto, mas o governo precisava abandonar os planos de montar uma ofensiva militar./ REUTERS