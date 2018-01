EUA tomam palácio de Saddam em Tikrit As forças americanas que entraram no fim de semana em Tikrit, última das grandes cidades iraquianas que ainda era controlada pelo regime de Saddam Hussein, tomaram o palácio do ditador deposto mas ainda enfrentam pequenos focos de resistência na região, afirmou o porta-voz do Comando Central americano, em Doha, no Catar, general Vincent Brooks. Os fuzileiros avançaram sobre a cidade a partir do sul, do oeste e do norte e consolidaram hoje suas posições ao tomar uma ponte estratégica sobre o Rio Tigre, que dá acesso ao centro urbano. Tikrit, local de nascimento de Saddam, é considerada um forte reduto do Partido Baath e dos milicianos fedayin, leais ao ditador. Os comandantes militares americanos estimavam que os dois únicos batalhões ainda em condições de combate da Guarda Republicana Especial estivessem entrincheirados na cidade. Mas, durante o avanço, os americanos não enfrentaram a resistência de forças combatentes regulares. "Estamos no coração da besta", disse, referindo-se à cidade, o comandante da 1ª Divisão dos Marines (fuzileiros), general John Kelly. "E a besta é Saddam Hussein. Se havia algum lugar para que os membros de um regime assassino se escondesse, esse lugar era aqui." Alguns habitantes da cidade ofereceram flores para os soldados que entravam na cidade, mas, ao contrário do que ocorrera em outros locais, os retratos, murais e estátuas de Saddam em Tikrit não foram alvo de ataques populares. "Gostamos de Saddam, ele educou nosso povo e nós o apoiaremos até o fim", declarou Abul al-Jabouri, um morador da cidade que aguardava numa fila de posto de gasolina. Veja o especial :