EUA tomam ponte estratégica ao sul de Bagdá As forças norte-americanas cercaram uma importante ponte sobre o Rio Tigre, na região central do Iraque, e assumiram o controle da principal estrada a partir de Kut em direção a Bagdá, numa operação coordenada para abrir caminho ao aguardado assalto à capital iraquiana. Um oficial do comando dos fuzileiros-navais disse ser esta a última ponte necessária para avançar em direção a Bagdá. Cerca de 15 mil soldados das forças norte-americanas cercaram a cidade de Kerbala, a 110 quilômetros ao sul de Bagdá, e patrulham as principais saídas da cidade. Em entrevista a BBC, um porta-voz do Comando Central dos EUA disse que as forças norte-americanas encontram-se a cerca de 50 quilômetros de Bagdá. As informações são das agências internacionais. Veja o especial: