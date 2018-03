EUA tomariam poços de petróleo logo no começo da guerra Um alto funcionário do Pentágono disse que as Forças Armadas dos EUA planejam tomar os poços de petróleo do Iraque logo no começo de uma eventual invasão, informa a rede de televisão CNN. Isso porque "há uma variedade de fontes de inteligência deixando a impressão, e, de fato, a crença, de que o regime de Saddam Hussein tem a capacidade e a intenção de causar dano ou destruição a seus poços de petróleo", disse o funcionário. Segundo ele, os EUA encaram essa possibilidade como "uma crise potencial verdadeira". O funcionário acrescentou que "levamos isso em consideração de um modo que nos permita preservar e proteger aquele recurso natural, aquele futuro econômico para o povo iraquiano em algum ponto no futuro". De acordo com a CNN, o Iraque tem cerca de 1.500 poços de petróleo, sendo 1.000 no Sul e 500 no Norte do país.