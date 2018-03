EUA: Tornado atinge escola em cheio em Oklahoma City

A escola elementar em questão sofreu danos consideráveis durante a passagem do tornado, mas não há informações iniciais sobre vítimas disse Gary Knight, do Departamento de Polícia da Cidade de Oklahoma.

O capitão de polícia Dexter Nelson advertiu que as linhas de eletricidade e as tubulações de gás destruídas pelo tornado representam risco à população e pediu cuidado.

Imagens transmitidas por emissoras locais de televisão mostram socorristas revirando escombros e metal retorcido no sul de Oklahoma City. Voluntários e equipes de resgates já deram início às buscas por eventuais vítimas.

Diversos tornados atingiram nos últimos dias partes da região central dos Estados Unidos, destruindo também trailers que estavam num estacionamento e matando dois idosos. Os piores danos foram registrados em Wichita, no Kansas, e em Oklahoma. As informações são da Associated Press.